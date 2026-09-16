Las autoridades confirmaron que una de las víctimas fatales estaba en tierra, mientras que las otras dos fueron una periodista que realizaba la cobertura y el piloto.

La aeronave sobrevolaba una zona de Los Ángeles donde había ocurrido un accidente entre un colectivo y una camioneta cuando se precipitó sobre un estacionamiento.

El Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), informó a través de un comunicado que la aeronave cayó en el barrio de Chatsworth y que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.

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En su sitio web, NBC Los Ángeles confirmó que la periodista Eliana Moreno, quien era parte del equipo de helicópteros de Ángel City Air y realizaba la cobertura del accidente para NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw, fueron dos de las víctimas fatales.

En tanto, el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, precisó en una conferencia de prensa que la otra persona que perdió la vida se encontraba en el estacionamiento donde se precipitó la aeronave.

En los Angeles, un helicoptero de noticias estaba cubriendo un choque de colectivo y se termino estrellando pic.twitter.com/dlnLxs5UEK — ElBuni (@therealbuni) September 16, 2026

Silverman describió el helicóptero como “bastante destruido” y explicó que tendrán que revisar los escombros para ver cuántas víctimas iban a bordo.

Al menos cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento en el suelo se incendiaron después de que las llamas comenzaran en el helicóptero, aunque el fuego fue extinguido rápidamente por unos 50 bomberos, según las autoridades.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante una transmisión en vivo que el helicóptero de la estación cayó poco antes de las 7 de la tarde. “Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Momentos después, su cobertura se interrumpió abruptamente.

La caída ocurrió cerca de la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue, en el Valle de San Fernando, a poca distancia del lugar donde se desarrollaban las tareas relacionadas con el siniestro vial.

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Las autoridades informaron que tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) participarán de la investigación para reconstruir el accidente.

NBCLA confirmó que el helicóptero era el NewsChopper4, operado por Angel City Air. El medio dijo que varios helicópteros de noticias de televisión estaban informando sobre el choque del autobús antes de que el helicóptero de noticias cayera a aproximadamente 1,6 kilómetros del choque del colectivo con la camioneta.