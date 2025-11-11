El fuerte oleaje que está azotando Canarias dejó una jornada trágica este domingo en Tenerife, con tres personas fallecidas y 15 heridas por distintos golpes de mar en zonas costeras de la isla. Las autoridades habían declarado la prealerta por fenómenos costeros, con olas que alcanzaron hasta los cuatro metros de altura, pero varios incidentes ocurrieron pese a las advertencias.

El suceso más grave tuvo lugar en el muelle de Puerto de la Cruz, donde una mujer perdió la vida y nueve personas resultaron heridas, tres de ellas de carácter grave, después de ser arrastradas por una ola mientras se encontraban en el espigón. Parte del grupo eran pasajeros de un crucero que había atracado esa mañana en la isla. Agentes de la Policía Local y viandantes lograron rescatar a los afectados, aunque los servicios de emergencia no pudieron reanimar a la víctima.

Horas antes, en la playa del Roque de Las Bodegas (Taganana), seis turistas franceses fueron golpeados por una ola que los arrastró al mar. Una mujer fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con lesiones moderadas, mientras que otros cuatro heridos permanecen hospitalizados.

El tercer fallecimiento se produjo en la playa de El Cabezo, en Granadilla de Abona, donde los socorristas hallaron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el mar. A pesar de las maniobras de reanimación, no se pudo hacer nada por salvarlo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias recordó que la prealerta por fenómenos costeros sigue activa en buena parte del archipiélago. Las autoridades insisten en no acercarse a espigones, muelles o zonas de baño cuando las condiciones del mar sean adversas.