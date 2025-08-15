Este viernes un choque frontal entre un camión y una furgoneta en la ruta provincial 11 de Córdoba dejó un muerto y dos heridos el viernes.

El siniestro vial ocurrió esta mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente, según informó el portal de El Doce.

El conductor de la furgoneta, oriundo de Laborde, murió en el acto. Su esposa, que iba de acompañante, sufrió heridas de considerables y fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha. Hasta el momento se encuentran a salvo.

El camionero salió por sus propios medios de su vehículo. Recibió asistencia médica en el lugar por lesiones leves y no requirió derivación.

El tránsito quedó cortado durante varias horas por el operativo de tránsito, bomberos y policías. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se originó el accidente.