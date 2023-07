El célebre actor francés, de 87 años, tomó una drástica decisión con el fin de evitar futuras peleas entre sus hijos. Te contamos todo aquí

Alain Delon ha tomado una medida extrema en lo referido a su herencia. A sus 87 años, el popular actor francés ha decidido subastar todas sus pertenencias personales para que sus hijos y familiares más cercanos no discutan por ellas cuando él fallezca.

De esta manera, el intérprete quiere evitar que se vuelva a producir el triste episodio que tuvo lugar en 2017 tras la muerte del rockero galo Johnny Hallyday, uno de sus grandes amigos, y que supuso años de litigios legales para la viuda y los retoños.

El protagonista de Crónica Negra y El Zorro ha comenzado por poner a la venta su extensa colección de arte ‘60 años de pasión’, que está valorada en más de ocho millones de euros. En esta muestra se encuentran cuadros tan importantes como ‘La Bahía de Sainte-Adresse’ del pintor Raoul Dufy, por el que se ha pagado más de un millón de euros. En este lote también había obras de Delacroix, Matisse, Millet y Edgar Degas.

La puja ha tenido lugar en la prestigiosa casa de subastas Bonhmas Cornette de Saint Cyr de París. Además, su presidente, Arnaud Cornette, ha asegurado que el hecho de que estas maravillosas obras hayan pertenecido al mítico galán de Hollywood ha despertado un gran interés entre coleccionistas de distintas partes del mundo, de Hong Kong a Nueva York.

ASÍ ES LA FAMILIA DE ALAIN DELON

La estrella de A pleno sol tiene tres hijos: Anthony, Anouchka y Alain Fabiel, de 58, 32 y 29 años respectivamente. Mientras que su primogénito es fruto de su primer matrimonio con Nathalie Delon (1964 a 1968) , Anouckha y el benjamín de la casa nacieron de su idilio con Rosalie van Breemen (1987 a 2002). La relación de Alain con sus vástagos ha estado repleta de idas y venidas, pero, en la actualidad, tienen una gran sintonía y están muy unidos.

Hay que recordar que en los últimos años el estado de salud del artista ha sido muy frágil. En 2017 tuvo que ser intervenido de una dolencia cardiaca y en 2019 sufrió dos ictus.

Tras estos sustos, el actor quiere dejar las posibles controversias zanjadas antes de su partida. Así lo afirmó en una entrevista en 2018 con la revista Paris Match. “Lo estoy preparando todo y esto quedará resuelto antes de mi muerte, guste o no. Si no lo hiciera, sería terrible, estallaría una guerra entre hermanos y eso es algo muy triste que no quiero que ocurra”.