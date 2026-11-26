Alan Simone reveló que su romance con Marta Fort llegó a su fin por una incompatibilidad en la intimidad, según dejó entrever durante su participación en Date Cuenta, el ciclo de DGO Stream. El exparticipante de Gran Hermano abrió la puerta a una conversación que mezcló incomodidad, risas y algunas verdades a medias sobre el vínculo que supo compartir con la hija de Ricardo Fort.

El inicio de la charla estuvo marcado por una pregunta concreta de Luana Fernández, quien quiso saber si, mientras duró el noviazgo, habían acordado una relación exclusiva. “Lo habíamos hablado, pero no llegamos nunca a un acuerdo”, respondió Simone con franqueza. Ante la consulta de si la falta de acuerdo tenía que ver con él, el joven fue esquivo: “En realidad no nos veíamos tan seguido”. Y cuando se sugirió que quizás él era el más tranquilo de los dos y Marta tenía su propia agenda, Alan descartó esa lectura: “No sé si de joda, en la de ella también”.

La duración del noviazgo también generó discrepancia durante el programa. Lolo Poggio quiso saber cuánto tiempo habían estado juntos, y Luana estimó que rondaba el año y medio. Sin embargo, Simone corrigió el dato: “No, un poco menos”, acotó, sin dar precisiones sobre cuándo habían comenzado ni cuándo habían terminado. La vaguedad con la que el joven manejó cada aspecto de la relación marcó el tono de toda la entrevista: dispuesto a hablar, pero sin ceder demasiado.

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El momento de mayor tensión llegó cuando Fede Lezcano preguntó directamente por el motivo de la ruptura. Ahí, el exparticipante de Gran Hermano optó por la reserva: “Pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar”, afirmó. Ante la hipótesis de que hubiera celos de por medio, fue categórico: “Nunca tuvimos un problema por un tercero”. Y tras descartar una por una otras posibles causas, resumió el asunto en una frase escueta: “Cosas personales de nosotros que no... No éramos compatibles”.

Alan Simone dio una pista sobre el motivo de su ruptura con Marta Fort https://t.co/I7pAmripYu — Vía País (@ViaBsAscomar) November 25, 2026

El ex Gran Hermano reconoció que salió menos de un año y medio con la hija de Ricardo Fort

Fue entonces cuando la conductora lanzó la pregunta que sacudió el clima del estudio: “¿Tenían buen sexo?”. La intervención generó carcajadas generalizadas y dejó flotando en el aire la posibilidad de que la incompatibilidad de la que habló Simone tuviera su raíz precisamente en ese terreno. El exparticipante no respondió de forma directa, lo que alimentó aún más la especulación entre los presentes. Titi Tcherkaski también participó del intercambio, aunque sin lograr que el invitado se explayara más allá de lo que ya había dicho. La pregunta quedó sin respuesta y la incomodidad, en el centro de la escena.

Hacia el final del segmento, el foco se corrió hacia el estado actual del vínculo entre ambos. Consultado sobre si podrían cruzarse en un evento y saludarse sin problemas, Alan quitó dramatismo al asunto: “No, creo que está todo bien”, afirmó, y aseguró no tener inconvenientes ante un reencuentro casual. Sin embargo, Lezcano sumó un dato que no pasó inadvertido: los dos se tienen bloqueados en WhatsApp. Entre risas, el conductor reconoció que quizás había ido demasiado lejos con esa revelación, aunque el detalle ya estaba dicho y el estudio entero lo había escuchado.

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El contexto en el que se enmarca la revelación de Simone cobra mayor peso a la luz de los últimos movimientos sentimentales de Marta Fort. Apenas días antes de que el exparticipante de Gran Hermano hablara en Date Cuenta, la hija de Ricardo Fort había confirmado públicamente su separación de Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años dedicado a la compraventa de vehículos con quien había comenzado un romance en junio de 2026.

El vínculo nació de una dinámica de citas en el ciclo Blender At Night, conducido por José María Listorti, donde Marta participó en busca de pareja. Al ver la repercusión del segmento, Ramírez le escribió por mensaje directo: “Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos”. Desde ese intercambio se inició el noviazgo, que Marta tardó meses en hacer público, según ella para asegurarse de que el vínculo funcionara bien. Finalmente, a mediados de septiembre, compartió imágenes juntos en redes. La ruptura, sin embargo, llegó el 18 de noviembre, cuando Marta Fort publicó una historia de Instagram con fondo negro para confirmar el final del noviazgo.