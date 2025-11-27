Video
Alarma en Moreno: vecinos denuncian a un hombre prendió fuego a autos estacionados
El sospechoso quemó un auto el miércoles a la noche en el barrio Alcorta. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.
Un hombre quemó un auto el miércoles por la noche en la localidad de Moreno. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía.
El episodio ocurrió pasada la medianoche en José María Paz al 790, en el barrio Alcorta.
En las imágenes, se ve al hombre acercarse a un auto con un bidón de nafta en brazos. Tras rociar el vehículo, lo incendió y salió corriendo mientras se producía una fuerte explosión.
Según pudo saber TN, fueron los propios vecinos quienes apagaron las llamas.
Buscan a un pirómano que incendió autos y motos en Flores
A principio de mes, en el barrio porteño de Flores se registró un ataque de “quemacoches”. Según la agencia Noticias Argentinas, una persona incendio autos y motos con días de diferencia, lo que provocó temor entre los vecinos.
El último episodio ocurrió el 6 de noviembre en la calle condarco y Avellaneda, donde los Bomberos apagaron un auto Ford Focus. Entonces las llamas alcanzaron parcialmente la parte delantera de un vehículo Peugeot 206.