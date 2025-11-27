Un hombre quemó un auto el miércoles por la noche en la localidad de Moreno. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía.

El episodio ocurrió pasada la medianoche en José María Paz al 790, en el barrio Alcorta.

En las imágenes, se ve al hombre acercarse a un auto con un bidón de nafta en brazos. Tras rociar el vehículo, lo incendió y salió corriendo mientras se producía una fuerte explosión.

Según pudo saber TN, fueron los propios vecinos quienes apagaron las llamas.

Buscan a un pirómano que incendió autos y motos en Flores

A principio de mes, en el barrio porteño de Flores se registró un ataque de “quemacoches”. Según la agencia Noticias Argentinas, una persona incendio autos y motos con días de diferencia, lo que provocó temor entre los vecinos.

El último episodio ocurrió el 6 de noviembre en la calle condarco y Avellaneda, donde los Bomberos apagaron un auto Ford Focus. Entonces las llamas alcanzaron parcialmente la parte delantera de un vehículo Peugeot 206.