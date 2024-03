Salieron a la luz nuevos chats entre el arquero Sebastián Sosa y la mujer que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez. Si bien desligó al arquero del ataque sexual, le recriminó no darse cuenta de la situación que vivió aquel 2 de marzo. “Me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida”, le dijo.

La conversación revelada este jueves en Telenoche (eltrece) comenzó por Instagram, cuando Sosa le envió un mensaje a la denunciante para invitarla a tomar algo en la habitación 407 del Hotel Hilton. Después siguió la charla por Whatsapp. La idea del arquero era que “nadie la viera”, por lo que le pidió que le avisara cuando llegaba al hotel para hacerla pasar por el Casino.

La joven, en su denuncia, aseguró que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. En los chats se puede leer el momento en el que Sosa le avisa que iban a estar sus compañeros, e incluso le ofrece la idea de invitar a amigas. Ella prefirió ir sola por “cautela”.

Los chats entre el arquero de Vélez y la denunciante. (Foto: TN)

Durante la madrugada, bebieron unas latas de cerveza y después le ofrecieron un vaso de Fernet. “Cuando empezó a tomar, comenzó a sentirse mareada, como adormecida. Allí fue cuando aprovecharon esa situación y cometieron ese hecho atroz y cobarde”, contó Patricia Neme, la abogada.

“Sin ningún consentimiento, abusaron sexualmente de ella. Trató de defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su casa”, agregó.

Tras el encuentro, cuando estaba volviendo a su vivienda, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusándolo a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

Los chats entre el arquero de Vélez y la denunciante. (Foto: TN)

En uno de los mensajes, ella le dice “por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, a lo que Sosa le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”.

“Amiga, tomala igual. Cuidate vos, primero vos y segundo vos. No confíes en nada ni nadie nunca. Sos buena gente y eso se ve al toque. No esperes a saber si usó forro o no, así estás cubierta de cualquier situación no deseada”, le dijo el arquero.

La denunciante aseguró en los mensajes que no estaba consciente de lo que sucedió en ese cuarto. “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo. Yo creo que usó forro, pero porfa avisame. Esto me pasó por pendeja irresponsable”, le respondió.

Los chats entre el arquero de Vélez y la denunciante. (Foto: TN)

Sin embargo, al día siguiente, ambos volvieron a hablar. “Dice (Florentini) que por las dudas tomes la pastilla”, le pide el jugador a la chica. “Lo odio, se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer nunca. Posta, Seba, vos tenés una hija y lo que me hicieron ayer fue muy fuerte”, le recriminó.

“La verdad que no tengo ni idea de cómo fue el momento entre vos y el paragua. Es algo que se dio íntimamente entre ustedes. Por lo que vi estabas cómoda y me pareció verte bien”, le dijo Sosa.

“Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a acusar de algo que vos no hiciste. Conozco mis límites y sé que los puse. Yo había dicho que no hacía tríos y me agarraron entre tres”, aseguró ella. “Me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida. Estaba ida”, expuso la mujer.