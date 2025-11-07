Pedido de paradero
Alarme en Venado: buscan a un hombre de 65 años desaparecido
Solicitan información sobre el paradero de Roberto Ricardo Rodolfi, quien se ausentó de su vivienda el jueves por la mañana.
La Policía de Venado Tuerto emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Roberto Ricardo Rodolfi, de 65 años, quien se encuentra desaparecido desde la mañana del jueves 6 de noviembre.
Según denunció su hijo, Nicolás Rodolfi, de 31 años, el hombre se ausentó de su vivienda y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.
Rodolfi mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello canoso y ojos oscuros.
Puede interesarte
Ante cualquier información que permita dar con su ubicación, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar