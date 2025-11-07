La Policía de Venado Tuerto emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Roberto Ricardo Rodolfi, de 65 años, quien se encuentra desaparecido desde la mañana del jueves 6 de noviembre.

Según denunció su hijo, Nicolás Rodolfi, de 31 años, el hombre se ausentó de su vivienda y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Rodolfi mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello canoso y ojos oscuros.

Ante cualquier información que permita dar con su ubicación, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.



