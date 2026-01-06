Los delincuentes quisieron robar el vehículo que estaba estacionado. Ante la resistencia de los trabajadores, huyeron antes de llevárselo.

Un insólito hecho de inseguridad ocurrió en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando dos motochorros armados intentaron robar una moto que estaba estacionada en una obra en construcción y un grupo de albañiles intentó frustrar el hecho tirándoles ladrillos.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la casa, lugar en donde se produjo el enfrentamiento. A plena luz del día, los obreros que estaban preparando los materiales para ponerse a trabajar, fueron víctimas de un violento asalto.

Dos motochorros que simulaban trabajar de delivery y llevaban puesta la mochila de repartidor, intentaron llevarse una moto estacionada en la puerta de la casa.

Uno de los delincuentes bajó de su vehículo y empuñó un arma, disparándole a los albañiles mientras les exigía otros objetos de valor, como dinero y celulares.

De acuerdo a la información que brindó 24Con, los trabajadores se resistieron y lograron resguardarse tras la pared. En simultáneo, comenzaron a defenderse: agarraron ladrillos del bolsón de materiales y empezaron a tirárselos a los ladrones.

El delincuente volvió a subir a la moto, mientras su compañero arrancaba para huir. En el escape, disparó al aire y luego en dirección a los albañiles, que seguían arrojando ladrillos.