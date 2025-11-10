El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio este domingo y dio su versión sobre el polémico video grabado en la Casa Rosada junto a la conductora Tamara Pettinato, en el que se lo escuchaba decirle “decime algo lindo”. Según aseguró, aquella escena estaba dirigido al periodista Ernesto Tenembaum.

“Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno [José Glinski]. Al igual que su padre, me parece una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, relató Fernández durante una entrevista en el streaming Blender.

El exmandatario recordó que la conductora lo había visitado para grabar un reportaje para la televisión china. “Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio. Entonces, cuando llegó Tamara, le dije: ‘Che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así’. Entonces, le dije 'Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa”, explicó.

"Tamara Pettinato"



Porque Alberto Fernández reveló que el video de "decime algo lindo" en realidad era un video para Ernesto Tenembaum. pic.twitter.com/b30iBbjpQK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 10, 2025

Al ser consultado por el conductor Tomás Rebord sobre si el video era efectivamente para Tenembaum, Fernández respondió enfático: “Exactamente. Tenembaum nunca recibió el video ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera”.

“Que era algo lindo”, intervino Rebord. “Claro, ‘decime algo lindo’, exactamente”, concluyó el exmandatario entre aplausos.