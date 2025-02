El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado este lunes por el juez federal Julián Ercolini, acusado de cometer actos de violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.

Las denuncias, presentadas el año pasado, señalan que Fernández habría agredido físicamente a Yañez, quien proporcionó imágenes como prueba de los presuntos maltratos sufridos.

El juez Ercolini procesó al ex mandatario por los delitos de lesiones leves agravadas, lesiones graves y amenazas coactivas, ocurridos en dos ocasiones diferentes dentro de un contexto de violencia de género. Además, se impuso un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Fernández como medida cautelar.

A pesar de este procesamiento, se levantó la prohibición de salida del país, lo que permitirá al ex presidente viajar al exterior. Este proceso se suma a la serie de denuncias que se vienen manejando en torno a la vida privada de Fernández y su relación con Yañez.