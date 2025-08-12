La espera terminó y Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez. La noticia se conoció en Bendita, el ciclo de El Nueve que conduce Beto Casella y donde la abogada trabaja como panelista. La chaqueña está en pareja con Juan Manuel, una relación que prefirió mantener a resguardo de la exposición mediática, y por estas horas transita su momento más feliz con la llegada del bebé.

El ciclo, que funcionó casi como un reflejo cotidiano de su embarazo, fue el sitio natural en el que conoció el nacimiento. En un alto de la habitual dinámica entre la polémica y la información, para anunciar la que definió como la noticia del año. “Ha nacido Manuel”, dijo Beto y todos sabían de quién se trataba. Los aplausos de todos en el piso y pantalla gigante con la foto del recién nacido terminaron por completar la escena.

Casella dijo que el peso de Manuel fue de 4.200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote”, apuntó Horacio Pagani. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, sumó Casella en la misma sintonía. Mientras tanto, el recién nacido se imponía desde un gran telón y se robaba todas las miradas.

“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, agregó el conductor, pasando a la información más formal del asunto. “Fue cesárea programada, ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró.

El niño llegó fruto del amor de la panelista con un abogado llamado Juan Manuel, con quien Maglietti sale hace casi dos años y mantiene el vinculo lejos de lo mediático.

Fue en el verano cuando la panelista confirmó la linda noticia de su embarazo al aire en el programa y ahora llegó el gran momento de la soñada maternidad. ¡Felicitaciones!