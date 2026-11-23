Una lancha que trasladaba a seis personas, entre ellas tres menores, chocó contra un tronco que era arrastrado por la corriente. Todos sus ocupantes cayeron al agua y varias personas resultaron lesionadas. Una mujer oriunda de Calchaquí, que viajaba en la parte delantera del bote, permanece desaparecida.

Un paseo por el río terminó en un dramático accidente durante la tarde del domingo en jurisdicción de Alejandra, departamento San Javier. Una embarcación en la que viajaban seis personas, entre ellas tres menores de edad, impactó contra un tronco que era arrastrado por la corriente y sus ocupantes terminaron en el agua.

Como consecuencia del episodio, varias personas sufrieron lesiones, mientras que una mujer adulta, oriunda de la localidad de Calchaquí, permanece desaparecida. La víctima viajaba en la parte delantera de la embarcación y fue vista por última vez cuando todos sus ocupantes cayeron al río.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30, en una zona ubicada frente al camping de Alejandra, aproximadamente a unos mil metros de la costa.

Seis personas caen al agua

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Regional XIV, el accidente se produjo cuando la embarcación navegaba de paseo por el río. A bordo iban tres personas mayores y tres menores.

Por motivos que se intentan establecer, el bote chocó contra un tronco que era arrastrado por la corriente. La violencia del impacto provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua.

El rastrillaje continuará con la intervención de Prefectura, policías, bomberos y vecinos.

En medio de la emergencia, varias personas resultaron lesionadas, aunque el episodio adquirió características dramáticas cuando se advirtió que una de las mujeres que viajaba en la parte delantera había desaparecido de la superficie y no pudo ser localizada.

Se trata de una mujer mayor de edad, oriunda de Calchaquí, cuyo paradero se desconoce desde el momento del accidente.

Tras conocerse lo ocurrido, se desplegó un operativo de emergencia con participación de efectivos policiales de la Unidad Regional XIV, Bomberos Voluntarios de Alejandra y vecinos de la zona que aportaron sus propias embarcaciones para colaborar con las tareas. También se informó de lo acontecido al fiscal en turno.

Prefectura Naval desplegó un operativo en el río Paraná para localizar a los tres tripulantes desaparecidos tras el naufragio.

Prefectura Naval se suma a los trabajos de rastrillaje.

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Los trabajos se concentraron en el sector donde se produjo el impacto y en las inmediaciones del lugar donde la mujer fue vista por última vez. Las primeras hipótesis en cuanto a las causas del accidente náutico están referidas a la actual crecida del curso de agua.

Sin embargo, la falta de luz natural obligó a suspender el rastrillaje durante la noche. Según se informó oficialmente, el operativo será retomado durante las primeras horas del lunes con la incorporación de embarcaciones de Prefectura Naval Argentina.

También volverán a intervenir efectivos policiales, bomberos voluntarios y lugareños, en un despliegue que tendrá como principal objetivo localizar a la mujer desaparecida.