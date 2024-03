Alejandro Fantino mostró al aire en su programa de Neura la millonaria factura de luz que llegó a la planta transmisora de la radio, puso en duda la continuidad del medio ante futuros aumentos e hizo una advertencia.

“Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, Youtube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7″, explicó Fantino al aire, visiblemente conmocionado



Cuánto tiene que pagar de luz Alejandro Fantino



Antes de dar a conocer el monto que llegó de luz, Alejandro Fantino dejó en claro que iba a abonar el millonario número y expresó su preocupación por la dificultad de los medios chicos (como Neura) de transferir esos aumentos de costos al precio del servicio.

“Ahí va el número. ¡Cinco millones de pesos casi!”, exclamó el conductor, y mostró al aire la boleta por $4.294.566.

Cómo que Fantino no puede pagar la luz en la radio y no aparece Tronco rompiendo cosas y llorando porque no da más? Pésimo servicio. pic.twitter.com/4NDrRO7PjX — Marian Herrera (@marianherrrera) March 29, 2024

“Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se lo preguntó a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”, agregó.



Si bien evitó cuestionar la política de desregulación de tarifas propuestas por el gobierno de Javier Milei, puso en duda la continuidad de Neura frente a los aumentos que llegarán, e hizo una advertencia.

“Yo lo voy a decir abiertamente a esto, a mí me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos. Pero si empiezan a venir los chotazos así, los pijzasos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a laburar pagando… No muchachos, se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo”, advirtió.

Por último, irónico, dijo que pediría trabajo en OLGA, el canal de streaming de Miguel Granados o en Luzu, de Nicolás Occhiato. “Los llamaré a ver si me dan un lugarcito”, sostuvo.