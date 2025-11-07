Una pareja fue sorprendida teniendo relaciones sexuales en un auto mientras circulaban por una autopista a más de 140 km/h. Ambos fueron vistos zigzagueando a gran velocidad y casi provocan un accidente múltiple.

El hecho ocurrió en Alemania, mientras el conductor y su novia se dirigían hacia Dortmund por la A1. Según testigos, en un momento determinado el vehículo giró abruptamente y obligó a un camión a desviarse hacia la banquina para evitar un choque.

El hombre y su pareja fueron interceptados por la policía en una estación de servicio ubicada en las afueras de Münster. El hombre fue arrestado y podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel si es declarado culpable, de acuerdo con el artículo 315b del Código Penal Alemán.

Según testigos, el auto zigzagueó durante varios kilómetros a más de 140 km/h. (Foto: Gentileza The Sun)

Alemania cuenta con la famosa Autobahn, conocida por no tener límites de velocidad pero con ciertas restricciones durante algunos tramos.

El 70% de la red tiene como velocidad recomendada 130 km/h, mientras que el otro 30% tiene límites fijos, especialmente cerca de ciudades o zonas peligrosas.

Las sanciones por conducir de manera imprudente incluyen multas elevadas, quita de puntos y hasta la prohibición de manejar.