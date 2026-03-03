Con una temperatura actual de 17,7°C, cielo nublado y tormenta fuerte, la jornada comenzó con condiciones adversas. La humedad alcanza el 99%, el viento sopla del sudoeste a 30 km/h y la visibilidad se encuentra reducida a apenas 2 kilómetros, lo que complica la circulación en rutas y accesos.

Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en algunos sectores de la ciudad.

El aviso a muy corto plazo refuerza la necesidad de extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Para este martes, las condiciones inestables tenderían a mejorar de manera gradual hacia la noche, aunque el ambiente continuará húmedo y con nubosidad variable.

Tormenta en Santa Fe. Créditos: Flavio Raina

Pronóstico extendido

Miércoles

Se espera una jornada más estable, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. La mínima será de 19°C y la máxima llegará a 33°C, configurando un día caluroso y sin precipitaciones significativas.

Jueves

Continuará el tiempo estable, con cielo algo a parcialmente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre 21°C de mínima y 30°C de máxima.

Viernes

Se prevé un leve descenso térmico. La mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 27°C, con condiciones mayormente estables.