Una científica murió en Rusia por una accidente en un laboratorio en Siberia, tras lo cual en un operativo de emergencia las autoridades decidieron aislar a unas 200 personas que quedaron bajo observación médica.

Alexei Tsydenov, dirigente de la región de Buriatia, confirmó, según Moscow Times, que la mujer había fallecido a causa de una forma de "peste no especificada".

Las autoridades de Irkutsk habían descrito previamente la enfermedad únicamente como una "infección particularmente peligrosa".

Por su parte, según el organismo ruso de control de la seguridad del consumidor, Rospotrebnadzor, Tsydenov afirmó que la mujer "no había visitado su república y que su infección no estaba relacionada con la región".

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“No hay brotes de peste en la república, ni siquiera en las zonas fronterizas con Mongolia”, escribió en las redes sociales.

La mujer fue identificada como Daria Sh., una empleada de 27 o 28 años del instituto antipeste de Irkutsk, por el medio de comunicación Lyudi Baikala (Gente del Baikal) y la emisora ​​pro-Kremlin REN TV .

Medios locales indicaron que la mujer le dijo al personal médico que había roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recogía muestras para analizarlas.

Fue hospitalizada el martes con síntomas de neumonía grave en Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk, la capital regional. Fue conectada a un respirador artificial y falleció el jueves, según los informes.

El mismo medio informó luego que el centro de salud fue puesto en cuarentena a la espera de una evaluación por parte de una comisión especial. Allí se encuentran las 200 personas que esperan resultados para conocer el estado de situación y de salud.

El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, llamó a la población a "mantener la calma" tras reuniones "para coordinar las medidas de contención de emergencia".

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“Todas las personas que tuvieron contacto con el caso confirmado han sido puestas bajo observación médica. Hasta la fecha, no presentan síntomas de enfermedad y sus pruebas de laboratorio han dado negativo”, escribió Kobzev en Telegram el viernes. No mencionó los informes sobre el fallecimiento de la trabajadora del laboratorio.

La cadena norteamericana CNN consignó por su parte que ex funcionarios rusos dijeron que la infección en la región de Irkutsk "muy probablemente no sea la peste, pero incluso si se confirma, no habrá propagación de esta enfermedad".

Gennady Onishchenko , exdirector de Rospotrebnadzor declaró a la agencia estatal de noticias TASS que la llegada del frío "probablemente impediría la transmisión".

La peste neumónica es uno de los tres tipos de peste causados ​​por la bacteria Yersinia pestis, consignó CNN.