El invierno comenzó a hacerse sentir con fuerza en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para las próximas horas que abarcan gran parte del mapa federal y advierten por dos fenómenos bien diferenciados: intensas nevadas en la región cordillerana del centro y norte argentino y fuertes vientos en el extremo sur de la Patagonia.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, las complicaciones meteorológicas obligarán a extremar las precauciones en varias provincias. Mientras las nevadas afectarán a sectores de la cordillera de los Andes, la totalidad de Santa Cruz y el sur de Chubut estarán bajo alerta por vientos intensos.

Nevadas en la cordillera: hasta 30 centímetros de acumulación

La alerta amarilla por nieve comprende una extensa franja que bordea la cordillera de los Andes, abarcando provincias del centro y norte del país.

De acuerdo con el SMN, el área afectada registrará nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Los especialistas estiman una acumulación de nieve de entre 10 y 30 centímetros, aunque advirtieron que esos valores podrían ser superados en forma puntual en las zonas más elevadas.

Ante este escenario, el organismo nacional recomendó evitar las actividades al aire libre y retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos para prevenir daños estructurales.

Además, aconsejó circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve, utilizando cadenas y contando con los elementos de seguridad necesarios.

Otra de las advertencias está vinculada al uso de sistemas de calefacción. El SMN recordó la importancia de mantener ventilados tanto los vehículos como las viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono, uno de los riesgos más frecuentes durante las jornadas de bajas temperaturas.

También se recomendó mantenerse informado a través de las autoridades locales y disponer de una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos personales y teléfono celular con carga suficiente.

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la Patagonia

Por otra parte, el sur del país estará bajo alerta amarilla por fuertes vientos. El fenómeno afectará a toda la provincia de Santa Cruz y al sur de Chubut.

En estas zonas se esperan vientos persistentes del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el principal motivo de preocupación son las ráfagas, que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar salir de los hogares salvo que sea estrictamente necesario.

Asimismo, pidió asegurar o retirar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y convertirse en un peligro, como macetas, muebles livianos, toldos o elementos de construcción.

También aconsejó mantener cerradas puertas y ventanas y no refugiarse en la vía pública debajo de árboles, marquesinas, postes de luz o carteles publicitarios.

En el caso de los automovilistas, las autoridades pidieron extremar las precauciones al conducir, ya que las fuertes ráfagas pueden desestabilizar los vehículos y generar situaciones de riesgo en las rutas.

Con estas alertas vigentes, el SMN insistió en la importancia de seguir los reportes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales para minimizar los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos previstos para las próximas horas.