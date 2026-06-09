Santa Fe vive una jornada marcada por la humedad extrema y la presencia de niebla, una situación que complica la circulación en rutas y calles de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por neblinas y bancos de niebla persistentes que continuarán afectando la visibilidad durante gran parte de la jornada.

Con una temperatura de 11,3°C registrada en las primeras horas de este martes 9 de junio, humedad del 100%, viento leve del oeste y una visibilidad reducida a apenas 1,5 kilómetros, la jornada comenzó con condiciones típicas del otoño santafesino.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana se espera niebla, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y hacia la noche continuará nublado. No se prevén precipitaciones en ningún momento del día.

La temperatura mínima fue estimada en 10°C y la máxima alcanzará los 18°C. Los vientos soplarán del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Desde el organismo nacional recomiendan extremar las precauciones al conducir, utilizar luces bajas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos debido a la importante reducción de visibilidad que generan los bancos de niebla.

Pronóstico extendido

El tiempo se mantendrá estable durante los próximos días, con temperaturas frescas por las mañanas y condiciones mayormente secas.

Miércoles

La temperatura oscilará entre los 12°C y los 19°C. Se espera una jornada con nubosidad variable y ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Jueves

El termómetro marcará una mínima de 9°C y una máxima de 19°C. Continuarán las condiciones estables, sin probabilidad de lluvias significativas.

Viernes

Será una de las mañanas más frías de la semana, con una mínima de 7°C. Sin embargo, la temperatura ascenderá hasta los 20°C durante la tarde, en una jornada agradable y con tiempo estable.