Una mujer de 30 años se convirtió en la tercera persona que muere por intoxicación con metanol en el estado brasileño de São Paulo, mientras las autoridades investigan la fuente de las bebidas contaminadas que se cree están enfermando a las personas.

Bruna Araújo de Souza falleció tras consumir vodka en un bar hace más de una semana, según informaron las autoridades de la ciudad de São Bernardo. Esto ocurre después de que las autoridades sanitarias anunciaran la muerte de dos hombres.

Hasta la fecha, se han confirmado 225 casos de intoxicación por metanol en Brasil, según la última actualización del Ministerio de Salud. La mayoría de ellos se han registrado en São Paulo.

Al menos 11 negocios han sido cerrados y más de 10.000 botellas de alcohol han sido incautadas por las autoridades.

No está claro si la contaminación fue intencional o accidental, y se pide a la gente que evite consumir bebidas sin etiquetas, sellos de seguridad o timbres fiscales.

El metanol es un tipo de alcohol que se encuentra comúnmente en productos de limpieza, combustibles y anticongelantes. Es altamente tóxico, incluso en pequeñas cantidades.

Los síntomas de intoxicación por metanol son similares a los de una resaca, lo que significa que puede ser difícil para una persona saber si ha sido afectada.

La Sra. Souza fue hospitalizada en estado crítico y las pruebas mostraron que tenía metanol en el organismo, al igual que su novio, según un obituario publicado en línea. Posteriormente se confirmó que tenía muerte cerebral.

Los medios brasileños han identificado a los dos hombres fallecidos como Marcos Antônio Jorge Júnior y Ricardo Lopes Mira. Ambos son de la ciudad de São Paulo.

Mira, de 54 años, murió el 16 de septiembre, tras haber enfermado unos días antes, mientras que Júnior, de 46 años, murió el 2 de octubre después de beber vodka en un bar.

Tanto los funcionarios de salud del estado de São Paulo como los nacionales dicen que están investigando otras muertes sospechosas de intoxicación por metanol.

El gerente de un bar cerca de la Avenida Paulista, una de las zonas más concurridas de la ciudad de São Paulo, dijo a Associated Press: "Los clientes están preocupados y les estamos aconsejando que es mejor no beber cócteles".

Entre los que han sido hospitalizados con sospecha de intoxicación por metanol se encuentra el rapero brasileño Hungria, quien publicó una foto de sí mismo en el hospital en las redes sociales con un texto que decía "si tienes sed, busca un lugar seguro para beber".

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, calificó la situación como "anormal y diferente a cualquier otra en nuestra historia respecto a la intoxicación por metanol en el país".

Antecedentes

Esta no es la primera vez que Brasil se enfrenta a un brote de intoxicación por metanol. Al menos 51 personas murieron en la región noreste de Bahía en 1999.

Más recientemente, al menos 54 personas murieron en 2022 durante un brote en el vecino Perú.

Miles de personas sufren intoxicación por metanol cada año, según la organización médica Médicos Sin Fronteras (MSF), y la mayoría de los brotes ocurren en Asia.

La falta de regulación y concienciación por parte del público, incluidos los turistas, se encuentran entre las principales razones aducidas para que se produzcan estos brotes.