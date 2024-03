El entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino anunció que Lionel Messi arrastra una “sobrecarga en el posterior derecho” y que lo reemplazó en el partido en el que su equipo le ganó 3-1 a Nashville en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf para evitar riesgos innecesarios.

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”, explicó Martino en la conferencia de prensa que dio después del encuentro en el Chase Stadium.

Tanto Messi como el uruguayo Luis Suárez marcaron un gol y brindaron una asistencia cada uno en la victoria que le aseguró al Inter Miami un lugar en los cuartos de final de la Concachampions, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Monterrey y Cincinnati.

Lionel Messi será baja en el partido del sábado ante DC United

Martino señaló que no sabe de la gravedad de la lesión de Messi, pero anticipó que el argentino no estará disponible para el partido contra el DC United del fin de semana. “No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo evoluciona”, afirmó el DT.

“Reemplazar a un jugador no se trata simplemente de sustituirlo, se trata de reemplazar al mejor jugador de todos”, agregó más tarde Martino. Messi debería unirse a la Selección argentina para la próxima fecha FIFA después del fin de semana de la MLS. La Albiceleste enfrentará a El Salvador y a Costa Rica el 22 y el 26 de marzo, respectivamente.