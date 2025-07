Quedó más que claro que Mariana Nannis comenzó una fuerte guerra contra Alex Caniggia y su pareja, Melody Luz. Ahora, el mediático decidió compartir un fuerte descargo contra su madre y la acusó de ser una mala abuela.

"Una abuela que echa a su primera nieta de casa, sin conocerla, directamente, no merece ser llamada abuela", comenzó el joven mediático en sus redes sociales y sumó: "Que la critique por no vestirse con marcas de lujo, te muestra lo vacía que está por dentro. ¿Qué clase de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia".

"No solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor", continuó Alex Caniggia sobre Mariana Nannis y agregó: "Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel". Por último, el joven cerró: "Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo".

¿Qué dijo Alex Caniggia en sus redes contra Charlotte Caniggia?

En un contundente video que subió a sus historias de Instagram, el joven afirmó: "Gente, no opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos; porque como por ahí a vos te cae para el cul... la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja no tenés por qué opinar".

Y agregó en este sentido: "No tenés por qué opinar, porque esa es su vida, es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente, mensaje claro". A los pocos minutos, subió otro video muy breve en donde señaló con énfasis: "Y me olvidé de decir algo importante, ¡a la gilada ni cabida!".