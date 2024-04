Fiel a su estilo provocador, Alex Caniggia volvió a la carga en sus redes sociales esta vez por la aparición de un rumor que aseguraba que haría un aporte considerable para la campaña de Furia de Gran Hermano 2023. Los fans de la participante habían hecho circular la versión de que el polémico mediático le daría su apoyo financiero a la participante del reality que más da que hablar, pero todo terminó en un descargo lleno de insultos.

El hijo de Mariana Nannis se despachó en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter, para desmentir las especulaciones que circulaban. “El put… amo en Argentina solo disfruta en familia. Está de juerga… Ni en pedo mira Gran Hermano ni la TV argentina porque es una verg…”, se despachó, con su particular estilo. Un ataque que llega a 8 meses del levantamiento por bajo rating de Los desconocidos de siempre, el ciclo que animaba en eltrece, y de su paso por el GH VIP de España donde fue expulsado en noviembre del año pasado.

Algunos de los seguidores que tiene Juliana en redes habían asegurado que la pareja de Melody Luz iba a hacer un aporte millonario contra Cata, la rival en ese momento de Furia, para que se quede en el juego la concursante que más viene dando que hablar.

EL PUTO AMO EN ARGENTINA SOLO DISFRUTA EN FAMILIA ESTÁ DE JUERGA... NI EN PEDO MIRA GRAN HERMANO NI LA TV ARGENTINA PORQUE ES UNA VERGA🍆!!!!! pic.twitter.com/z2c3rQRszo — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) April 5, 2024

Alexander, muy molesto, lanzó una catarata de insultos contra todos. “¡Gente, a ver si me dejan de hinchar las pelotas con Gran Hermano! ¡Esta Gran Hermano!”, arrojó, agarrándose sus genitales. “¡Me hinchó las pelotas Gran Hermano y la televisión argentina! ¿No entienden que no consumo televisión argentina? Es una verg…, una bosta, una ‘barateada’. Una mismísima verg… es la televisión argentina. ¡Gran Hermano me chupa las pelotas!”, continuó, desatado.

“Me imaginé que era todo mentira”, le comentó al mediático uno de sus seguidores. “Si un día querés hacer una donación, hacelo a un refugio de animales que los rescatistas hacen malabares para mantenerlos, son los olvidados”, twitteó el usuario, lo que motivó la respuesta terminante del hijo de Claudio Caniggia. “Si un día llego a donar va a ser para los niños de África”, aseguró, sobre la única causa por lo que podría desembolsar algún dinero.