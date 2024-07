La vida de Alex Caniggia cambió radicalmente en el momento que nació su hija Venezia. Con Melody Luz decidieron apostar a fondo con por formar una familia luego de lo que fue esa relación tan intensa que nació en El Hotel de los Famosos.

Nadie apostaba a que ellos siguieran juntos y ahí están, unidos, felices y enamorados. Aunque en el medio llegaron a enfrentar algunos rumores de separación, lo cierto es que hasta el momento no se presentaron mayores complicaciones.

Y anoche, que pasó por el programa de Fernando Dente en América TV, habló de todo y principalmente del mayor miedo que lo invadió fue hasta que la vio salir y pudo percatar que era una niña hermosa: “¿Sabés lo que me daba miedo cuando nacía? Si iba a salir feita. Sí, hay que ser honestos”.

“La vi y salió hermosa, no sabés cómo salió. Yo no la muestro porque hay mucha gente de mier… y envidiosa. Es un bebé y a los bebés hay que cuidarlos, pero hay mucha gente de mier… por eso yo no la muestro”, comentó Alex respecto a por qué siguen sin mostrarla.

Respecto a lo que son los gustos de la niña y cómo hace para mantenerla entretenida, Caniggia aseguró que una banda clave que lo ayuda muchísimo con los One Direction, a quienes escucha a diario con su pequeña.

“Que lástima que se separó, ojalá vuelvan por Venezia. Le canto esta música a Venezia todo el día, le pongo YouTube y se vuelve loca y mira. Ama One direction. La amo, es mi todo. Mi vida cambió en todo”, sentenció el joven influencer.