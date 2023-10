Con el cabello completamente azul, Marcelo Tinelli arrancó el viernes a la noche su ciclo Bailando 2023 con la presentación de 3 parejas desconocidas para participar de esta emisión. Con coaches seleccionados por él y con parejas integradas por bailarines que no participan en el certamen, el conductor presentó a los bailarines del ciclo del último día de la semana. “Hoy noche de viernes ¡hay fiesta!. Traje 3 parejas que la rompen para bailar y para mostrarles a las chicas, a las jefas de coaches, que según ellas el programa no se podía hacer sin ellas, que sí se puede hacer. También traje una mega fiesta y luego van a bailar cuatro parejas del certamen”, anunció el conductor de América. Luego, contó que en esta fiesta también se iba a presentar Rodrigo Tapari para hacer bailar a todo el público.

“Con el pelo pintado de azul parezco un pitufo”, se rió Marcelo frente a las cámaras. Acto seguido, en un mano a mano con las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López, Marcelo les preguntó pícaro si conocía a los integrantes que iban a bailar esta noche. “Claro que los conocemos, si bailaron en la presentación del programa”, acotaron ambas. “¿Y por qué no están en el staff de bailarines?”, continuó Tinelli entre risas.

A la hora de presentar a las parejas del certamen, la primera en pisar la pista fue la de Flor Vigna y Jony Lazarte, quienes hicieron su performance bajo la música del cuarteto y obtuvieron el puntaje máximo por parte del jurado. Después, la actriz Lali González pasó por el estudio aunque su coreografía no fue muy aprobada por los integrantes del jurado.

Finalmente, se presentó Alexis El Cone Quiroga con su compañera Martina Peña. “¿Cómo va la pareja?”, disparó Tinelli apenas lo vio al exintegrante de la casa de Gran Hermano y también expareja de Coti Romero, quien seguía atentamente la situación desde el stream. “No somos pareja”, aclaró el Cone, y enseguida habló su bailarina. “Somos pareja de baile, no chapamos nunca”, contestó decidida, aunque las cámaras mostraron el gesto de Ángel de Brito, que negaba con la cabeza la respuesta de la joven.

“Usted tiene varios videos chapando en los boliches”, le apuntó Marcelo. “Eso era antes”, respondió el cordobés, pero Tinelli le aseguró que eso había sido hacía 20 días nada más. “¿Qué cambió en tan poco tiempo?”, le preguntó y el exhermanito aseguró que “la gente cambia”.

Luego, el conductor quiso saber cómo iban las cosas con Coti. “Ya no hay más mails ni nada, ya la dejé en paz”, aseguró el Cone mientras su exnovia se ponía y se sacaba los auriculares en señal de que no podía escuchar nada de lo que ocurría en la pista.



Así las cosas, la pareja bailó cuarteto, pero su desenvolvimiento no le gustó al jurado.

Ángel de Brito les dijo que no le había agradado y, aunque su voto era secreto, se pudo intuir que no sería bueno. Carolina Pampita Ardohain también estuvo de acuerdo con su colega, y les puso un 4. Luego, Moria Casán fue reemplazada por una de las jefas de coachs, Eugenia López, quien fue la única en alentar a la pareja con un 7. Por su parte, Marcelo Polino dijo contundente: “Lamento ser yo quien va a agüar esta fiesta de viernes. No me gustó nada lo que vi. Feo. Parecía una clase de gimnasia. Estabas fuera de tiempo, así que lo siento. Es más que un disgusto”, aseguró el periodista y les puso un menos 1.