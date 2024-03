Desde que Walter Alfa Santiago volvió a entrar a la casa de Gran Hermano, todo se revolucionó adentro del reality de Telefe. Si bien el exjugador ingresó en carácter de invitado, su presencia no pasó desapercibida para ninguno de los jugadores. Furia, por ejemplo, fue la única que se alegró al ver al sexagenario traspasar la puerta de acceso al patio de la casa. “Yo me anoté a Gran Hermano por él”, les confesó a sus compañeros, mientras lo abrazaba. Sin embargo, el resto no vio con buenos ojos esta situación, que no sabía incluso hasta cuándo se prolongaría.

Catalina, quien ya había tenidos algunos cruces afuera de la casa, volvió a tenerlos adentro, y aunque la mayoría no entendió la razón de la pelea entre ellos, Alfa no bajó los decibeles al referirse a la médica pediatra. Con otro de los participantes que tuvo una fuerte pelea fue con Manzana. Luego de decirle que “no sabía qué le había visto su novia para estar con él”, redobló la apuesta cuando le pidió que no volviera a cantar su canción “Se picó”. En ese instante, el tucumano se acercó a la cara de Alfa para hablarle y él le dio una cachetada. No conforme con este gesto violento, agregó: “Gordo inmundo”.

Tras estas situaciones, la emisión de este miércoles comenzó con una información que dio Santiago del Moro apenas empezó el programa. “Alfa se fue de la casa”, empezó diciendo. “Después de lo sucedido, Gran Hermano tomó la determinación de eliminar a Alfa”, agregó y la pantalla mostraba el momento en el que Walter abandonaba el reality.

Puede interesarte

Así se lo pudo ver cómo se abrazaba con cada uno de los jugadores en la galería de la casa. “Un gusto conocerte, soy tu fan número uno, nada de Mago sin Dientes”, le dijo Furia mientras le palmeaba la espalda. Cuando fue el turno de saludar a Ariel, el sexagenario fue cortante y no respondió a sus palabras. Luego, expresó en alta voz: “¡Qué sorete que es, hasta el último minuto puede ser tan sorete esa mina!”. Sus dichos estaban referidos a Catalina, en el momento en el que se la podía ver alejarse del grupo para evitar saludarlo.

“Ha sido un honor compartir con todos ustedes, me llevo una muy linda impresión de todos”, dijo mientras el exjugador se retiraba por el camino hacia la puerta, y la pediatra desfilaba atrás suyo, burlándose. “¡Catalina!”, gritó Furia y corrió hacia la puerta. “Abra señor de producción”, dijo sin lograr que la puerta se abriera.

Puede interesarte

“Fue una, fue dos, fue tres”, dijo Santiago del Moro al respecto de la actitud de Alfa adentro de la casa. “Finalmente lo llamó Gran Hermano”, contó. “Ha sido eliminado antes de que venga la expulsión, la nominación, tranqui Cata porque ustedes trajeron un problema del afuera adentro de la casa”, le aconsejó a la joven. Ella entonces hizo su descargo. “No la pasé bien, iba al confesionario dos o tres veces por día, convivir con una persona así en esta casa es muy difícil y yo le dije a Gran Hermano que era una búsqueda constante”, disparó. “Control, chicos, somos todas personas adultas, mañana ustedes en vivo, van a elegir si quieren que Big Ari se quede hasta el próximo lunes o no, pero eso lo tienen que decidir ustedes, la casa se tiene que ir rearmando todo el tiempo, y me preocupa cómo van a llegar ustedes con todo lo que falta”, expresó el conductor.

Luego, Del Moro cambió a un tema más emotivo para todos. “Les hablaba del tiempo porque pasó exactamente un año de la final del año pasado. Hoy, 27 de marzo. Y quiero compartir con ustedes un video muy especial. Hoy salía Marcos, miran las imágenes de la final, miren lo que les espera a ustedes, a los más fuertes”, dijo mientras todos los jugadores miraron con los ojos nublados por la emoción las imágenes de la emisión anterior.