Durante la última semana, arrancó Gran Hermano Chile y la expectativa de los televidentes fue muy alta.

El reality se graba en la casa argentina donde se grabó la última edición de GH el año pasado. El programa midió bien en rating pero muchos argentinos detectaron ciertas coincidencias con la versión de nuestro país.

Varios ‘hermanitos’ eran idénticos a los de Gran Hermano Argentina y las redes se llenaron de memes.

Francisco Arenas es uno de los nuevos participantes chilenos. ¿El detalle? Es idéntico a Alfa, hasta usa las mismas bandanas. Tiene 61 años, dos hijos, es mecánico y ama cocinar. El hombre intentó copiar hasta los looks de Walter Santiago, cosa que al empresario no le cayó nada bien.

“Decile a este personaje que ser Alfa es una manera de vivir, no es ponerse una bombacha en la cabeza que encima está mal puesta y le tapa la mitad de las orejas. Hay que hacerse un buen nudo para llevar esa bandana. No puede salir a decir que es Alfa. Yo desde los 20 años tengo el pañuelo en la cabeza. Todos los que están ahí dentro se morfaron el minuto a minuto del Gran Hermano argentino”, disparó Alfa en ‘A la Barbarossa’.

Ahora, invitado a ‘Intrusos’, Walter Santiago volvió a despotricar contra Francisco Arenas: “No me copia. Se pone una bombacha en la cabeza. La bandana va cubriendo las orejas”.

“¿No te gustó?”, le preguntó Maite Peñoñori y el empresario se sinceró: “No me gustó pero para nada”. A la hora de explicar qué fue lo que no le gustó de su versión trasandina, Alfa explotó: “¡Pero no puede con pesas de 5 kilos!”.

“Yo hoy estaba con pesas de 30 kilos y él con 5. Se colgó del personaje”, agregó. “Vos mirá lo que generaste acá que te llevan uno para que te copie”, analizó Karina Iavícoli. “Eso me dijo Marcela Tineyre, ‘si te imitan, está bueno'”, afirmó Alfa.

Luego, el empresario habló del resto de las ‘copias’ de Gran Hermano Chile: “Está Cata, Tora, Nacho… Pero Cata es perfecta. Tienen una cultura totalmente distinta a nosotros, imaginate que no conocían el bidet. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal”.

“Lo que veía hoy es que hablan mucho de los personajes argentinos. Hablan mucho de Marcos, de Julieta y de los estereotipos de los personajes. Están muy atentos a lo que pasó en Argentina”, sentenció Guido Záffora.