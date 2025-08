Este domingo, Marley volvió con su programa "Por el mundo" y tuvo a Susana Giménez como invitada a su viaje a Turquía. Allí, la diva habló nuevamente sobre su pelea con Graciela Alfano por el famoso tapado de piel que usó María Julia Alsogaray en la tapa de la revista Noticias.

Lo cierto es que el lunes, Alfano tenía pautada una entrevista en "Cortá por Lozano", en el día en el que Verónica Lozano regresaba de sus vacaciones.

🔴 GRACIELA ALFANO DE BAJA EN UN PROGRAMA: EL AUDIO QUE LE MANDÓ VERÓNICA LOZANO@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/uHMG8GN9dC — América TV (@AmericaTV) August 5, 2025



Pero ese mismo día, le comunicaron a su representante que habían decidido bajar la nota, a pesar de que la habían cerrado hace un mes. "Dijeron que se levantaba y que no tenía fecha nueva", dijo en Intrusos.

"Verónica Lozano se comunicó conmigo porque no le reprogramaron. Hubo una bajada de dedo de Susana. Durante 40 años parece que fui su fantasma y yo no tenía ni idea. Fui a su programa y me decía 'qué linda que estás' y por lo bajo me detestaba. Me parece que es una cuestión de envidia", afirmó Alfano.

🗣️GRACIELA ALFANO EN "INTRUSOS": "NO TENGO QUE VER CON LA MAGIA NEGRA QUE ME ACUSAN", Y DIJO: "ME DA PENA LO QUE HACE SUSANA GIMÉNEZ"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/jhuODMyMvm — América TV (@AmericaTV) August 5, 2025

Luego puso al aire un audio que le envió Lozano, en el cual se disculpaba y le pedía reprogramar la nota: "Yo llegué ayer de vacaciones, te pido disculpas porque fue desprolijo, estamos con mucha promo de La Voz y de Marley Por El Mundo, me comprometo a ponerle fecha de nuevo a nuestro encuentro para darte el tiempo que corresponde".

"Ella una diosa, dio una buena salida", dijo Alfano sobre Lozano. Además, destacó que espera poder aparecer en la pantalla de Telefe porque la convocaron para "Masterchef" y porque este domingo estará como invitada en "La Peña de Morfi". "Todavía no me bajaron", aclaró.