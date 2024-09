En el marco de su regreso al teatro con un homenaje a Cha Cha Cha, el exitoso programa de televisión que protagonizó años atrás, el actor dio un móvil para el programa del Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

En una parte de la charla, el Chino le preguntó: "Cha Cha Cha generó todo universo. ¿Tuvieron que modificar algunas cuestiones? Porque siento que envejeció muy bien el humor de Cha Cha Cha, a diferencia por ahí de otros humores, que cuando el tiempo fue pasando fueron quedando demodé".

Al parecer, Alfredo Casero no entendió la consulta del conductor y se enojó. "Pará, pará, pará, guardá los fierros que ya te banqué los tipos que te hacían reír, no te mando a cag... porque está ella (por la cronista). Y yo te voy a explicar, Cha Cha Cha no fue una cosa que envejeció, no hubo una mierda que fuera mejor que Cha Cha Cha, no hubo gente que la hiciera, hicieron lo imposible los pu... canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha, y tampoco terminaron habiendo otros programas de humor, de la misma época, que te pido que los veas, y cuál era la época de Cha Cha Cha", sentenció.

"Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás, nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos de trolas, y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos", siguió.

En el piso escuchaban atentamente al artista, pensando que estaba haciendo una broma; sin embargo, segundos después se dieron cuenta que su enojo era real. "Cha Cha Cha sigue vigente porque estaba pensado por un montón de artistas. Nos rompíamos el ort... para hacer algo muy bueno. Así que por favor, tu generación que es tan genial, quiero que haga un programa de humor, porque lo que hacen es una cagada", disparó Alfredo y abandonó abruptamente el móvil.

Hasta ese momento, el equipo de Poco Correctos (El Trece) seguía pensando que estaba actuando, pero luego Alfredo Casero regresó a la nota y manifestó: "No tiene la menor idea de lo que yo hice, no tiene la menor idea de nada. No, porque me decís viejo, que envejecí, todo lo demás, hacelo vos, hacé algo nuevo. Viejos son los trapos. Terminemos esto porque va a ser peor". "Yo pretendía hacerle un elogio. Sinceramente pensé que era una broma", lamentó el Chino Leunis.