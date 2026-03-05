Shakira y Beéle se juntan en “Algo tú”, una canción que fusiona ritmos latinos y afro, con instrumentos autóctonos del Caribe como la gaita colombiana. Los colombianos presentaron en vivo esta colaboración el sábado, en el multitudinario concierto que brindó Shakira ante más de 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

El tema es complemento de los estilos de ambos artistas, expresó el equipo de la colombiana en un comunicado. “Resultó en una fusión increíble de latino y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde Shakira y Beéle nacieron. Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión de su hit global ‘Hips Dont Lie’ junto a Ed Sheeran”, agregó la información que compartió EFE.

“Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia donde me llevas. A las alturas no le tengo miedo. Porque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva”, arranca la canción que pinta para hit. “Algo tú” es un homenaje de los artistas a Colombia.

Shakira y su histórico show en México

Este fin de semana, Shakira volvió a romper un gran récord en su carrera. Durante toda la gira de Las Mujeres Ya No Lloran, arrasó en diferentes partes del mundo y la satisfacción que le generó este tour fue tanta que no pudo contener las lágrimas.

El 1 de marzo, la colombiana se presentó ante 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, un espacio mítico en el que los fans y la cantante vivieron una noche realmente inolvidable.

Luego de este multitudinario concierto en el que repasó sus más grandes hits, bailó, desplegó su carisma y convocó a la nostalgia, escribió en redes sociales: “Aún estoy pellizcándome a ver si estuve soñando”.

Con todo y cuerpazo Shakira ondeando la bandera de México, del país que tanto la ama y le abrió las puertas hace 30 años. Ella está sumamente agradecida de todo ese amor. que poderoso video de la cantante más querida de México.



Shakira ya eres mexicana pic.twitter.com/u5LGn0KpVN — Shakira World 💎 (@shakiracarla) March 2, 2026

“Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día aquí en nuestra gira en México, mi casa. Es que esta historia de amor y amistad que tenemos entre nosotros, que yo tengo con México, no se compara a nada…”, expresó.

Y agregó: “Esto para mí más que un regalo es un milagro. Qué lindos son. Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno, porque no han sido meses fáciles, pero de las caídas nadie se salva…”.