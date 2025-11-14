La Policía Federal realizó en la noche de este jueves una veintena de allanamientos en La Lata por pedido del fiscal provincial Diego Giro por una investigación por microtráfico de droga. En los operativos fueron detenidas 21 personas y se secuestró marihuana, cocaína, armas, cartuchos, dinero y celulares. La presunta banda tendría relación con Los Monos.

Los procedimientos fueron hechos por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario junto con brigadas del Departamento de Investigaciones Federales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Rosario. La causa surgió en junio pasado a partir de denuncias por la venta de droga en esa parte de la zona sur.

(Foto: Gentilezas)

Los agentes incautaron más de un kilo de cocaína –entre bochitas y un trozo compacto–, casi un kilo de marihuana –entre cigarrillos, bochas y plantas–, 37 celulares, dos televisores, dos balanzas digitales, dos armas de fuego –un revólver y una pistola–, cartuchos, dos vehículos, relojes, pulseras y dinero en efectivo.

(Foto: Gentilezas)

En el legajo, de acuerdo a los indicios trabajados por la Policía Federal, se detectó que la presunta banda tendría relación con Los Monos.

(Foto: Gentilezas)

Los domicilios allanados están ubicados en pasillos situados en Gomensoro al 1400, Amenábar al 1400 y al 1600 y Paraguay al 3200. Luego, se hicieron procedimientos en Barra y Seguí.