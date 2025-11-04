Personal policial allanó este lunes por la mañana un domicilio ubicado en calle Buenos Aires al 1400 de la localidad de Sauce Viejo.

Los uniformados llegaron hasta ese lugar en el marco de una investigación que lidera el fiscal Ignacio Lascurain, por un robo ocurrido en esa zona el pasado 25 de septiembre.

Durante la irrupción en el inmueble de los sospechosos, los agentes incautaron un fusil con silenciador y mira telescópica, vainas servidas y cartuchos, seis garrafas y una moto Tornado de 250 centímetros cúbicos, entre otros elementos que son de interés para la causa.

Los detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría de Distrito 19a. Foto: El Litoral

Puede interesarte

Drogas

Además, hallaron picadura de marihuana, cogollos y cocaína, por lo que se solicitó intervención de la Brigada de Microtráfico.

El fusil incautado tenía mira telescópica y silenciador. Foto: El Litoral

Los dos moradores fueron arrestados. Se trata de un sujeto de 27 años y otro de 31. Ambos fueron trasladados a una celda de la Comisaría de Distrito 19a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).