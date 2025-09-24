La Policía Federal realizó este martes por la noche quince allanamientos en la zona sur de Rosario –principalmente, Las Flores, Saladillo y Tablada– por una investigación por venta de droga al menudeo que encabeza el fiscal César Pierantoni del Ministerio Público de la Acusación. Hay diez detenidos.

Los operativos se hicieron en el marco del Plan Bandera en 27 de Febrero al 1700, Uruburu al 200, Garibaldi al 300, Patricias Argentinas al 4200 y al 4300, Berutti al 4000, Blandengues al 900, León al 1000 y Garay al 1500. Una sospechosa fue encontrada en uno de los domicilios, mientras que el resto fue aprehendido en la vía pública. Uno de los arrestados es conocido en las crónicas policiales por su particular apellido y por tener a un hermano preso relacionado con el recluso Cristian “Pupito” Avalle de Los Monos.

Parte de la droga secuestrada.

Los agentes federales de la sección DUOEI Rosario incautaron 22 gramos de cocaína, un gramo de marihuana, mil dólares, 178 mil pesos, 28 celulares, alhajas –300 gramos de oro–, tres computadoras y 17 cartuchos calibre 9 milímetros. También secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros, un 208 gris, un Aircross blanco y un 408 gris.

Puede interesarte

Según pudo saber Rosario3, el legajo se inició en febrero pasado con una denuncia de venta minorista de droga. En junio se hicieron los primeros procedimientos, también en el distrito sur, a cargo de la PFA, bajo las directivas del Ministerio de Seguridad nacional.