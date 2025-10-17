La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, aprehendió a una mujer de iniciales A.A.M. de 47 años y a dos hombres: C.A.V. de 29 años; y a A.H.Z. de 28 años, por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Personal de la Policía de Investigaciones – Distrito Reconquista, en cumplimiento de una orden judicial emanada por la Unidad Fiscalía de Reconquista, a cargo del fiscal, Dr. Juan Sebastián Marichal, realizó este jueves 16 de octubre, dos allanamientos en un domicilio ubicado en Calle 87 N° 1300 de Barrio Nueva Fe y en Calle San Lorenzo N° 3700 de barrio Paraná Sur de la localidad de Reconquista.



Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del GOT UR IX, los efectivos secuestraron en el primer domicilio, 1 trozo compacto de cocaína, 33 Fracciones de cocaína, arrojando un peso total 313,1 gramos, 4 teléfonos celulares, 1 Balanza de precisión, la suma de $197.460 pesos argentinos y, recortes de nylon.

Puede interesarte

Mientras que en la segunda vivienda secuestraron 10 envoltorios de nylon conteniendo cocaína con un peso total de 3 gramos, 6 plantines de Marihuana, 2 balanzas, recortes varios de nylon, 7 aparatos celulares y dinero en efectivo de $ 477.900 pesos argentinos.