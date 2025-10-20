El sangriento suceso ocurrió en el ingreso a La Boca, durante los últimos minutos del domingo. La víctima fue trasladada por su padre al dispensario de Alto Verde, pero llegó sin vida. La policía busca identificar a los agresores.

Un violento homicidio sacudió nuevamente a la comunidad de Alto Verde. En los últimos minutos del domingo, un joven fue atacado a tiros en la zona del puente de La Boca, a pocos metros del ingreso al tradicional distrito costero de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Ignacio Damián Espíndola, de 20 años, quien murió tras recibir tres disparos en la cabeza.

Traslado desesperado

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron, se confirmó que el muchacho había sido trasladado por su propio padre —Rubén Espíndola, de 47 años— hasta el dispensario de Alto Verde, donde una enfermera constató el deceso.

El joven presentaba múltiples heridas de arma de fuego y una grave pérdida de masa encefálica. Como consecuencia del ataque el infortunado agonizó durante varios minutos en la vía pública donde se observaron escenas de desesperación entre familiares, allegados y ocasionales testigos del hecho.

Su amigo, un testigo clave

En el lugar del hecho, los agentes entrevistaron a un muchacho, de 18 años, quien habría estado junto a la víctima al momento del ataque. El joven fue trasladado a la Comisaría 24ª para brindar su testimonio y ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.

Por el momento, no hay detenidos ni se conocen los motivos del brutal crimen. Como es de práctica, los agentes que tomaron cartas en este delicado asunto, junto al jefe de Zona en turno, dispusieron preservar el sitio donde se habría producido el ataque.

Allí quedaron en resguardo los oficiales de la comisaría 24ta. con el móvil 9463, a la espera del arribo de los peritos de las divisiones de Criminalística y Forense de la Policía de Investigaciones (PDI).

En este sentido se dispuso el envío de una comisión integrada por los expertos en balística y planimetría, entre otros, para comenzar con el relevamiento de la escena y la búsqueda de indicios que permitan dar con el o los autores del violento incidente que causó profunda consternación en el vecindario.

Investigación en curso

El hecho fue caratulado preliminarmente como “Homicidio en la vía pública”, y las diligencias se encuentran en manos de la Fiscalía de Homicidios del MPA.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, mientras los investigadores buscan testigos y cámaras de seguridad que permitan esclarecer quién y por qué ejecutó al joven Espíndola.