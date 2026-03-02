El domingo todavía no había terminado de amanecer cuando el estampido seco de las pistolas rompió la calma en el distrito costero de Alto Verde. Eran las 7 y algunos vecinos ya estaban en la calle; otros, apenas desperezándose. En cuestión de segundos, la rutina quedó suspendida.

La secuencia ocurrió en la manzana 6, en inmediaciones de Zabala y el cruce con Aristóbulo Quiroz y Protasio Luis Servín. Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones y un hombre herido. Cuando el primer móvil de la Comisaría 24 llegó al lugar, la escena ya estaba definida: un hombre yacía sin vida junto a una motocicleta Guerrero Trip 110 cc de color gris.

Tenía entre 35 y 36 años (según distintas versiones) y vivía a pocas cuadras, en la manzana 5 del mismo barrio. A simple vista presentaba múltiples impactos de bala, varios de ellos en la zona del rostro. Más tarde, la médica policial confirmaría al menos orificios de bala en su cuerpo.

Lo "remataron" en el suelo

Las primeras versiones recogidas en el lugar hablan de una persecución breve. Según un testimonio, la víctima circulaba en su moto cuando fue alcanzada por al menos otro rodado con dos ocupantes. El primer disparo lo habría hecho perder el control; ya en el suelo, lo remataron.

El cuerpo fue hallado junto a una Guerrero Trip 110 cc gris. Foto: Gentileza

En el pavimento quedaron esparcidas vainas servidas calibre 9 milímetros, siete en total, según el relevamiento final, además de manchas de sangre y otros rastros que fueron preservados para pericias. “Lo ejecutaron”, resumió un vecino, en voz baja, mientras observaba a distancia.

Peritajes y traslado

Poco después de las 8 arribó personal de la Policía de Investigaciones con fotógrafo planimétrico, especialistas en huellas y rastros y el médico policial. Bajo las directivas del fiscal de Homicidios, Dr. Estanislao Giavedoni, en turno esta mañana, se dispuso el relevamiento integral de la escena y el secuestro del motovehículo.

La víctima vivía a pocas cuadras del lugar del ataque. Foto: Gentileza

La unidad de Bomberos Zapadores trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Silencio en la zona

Como suele repetirse en este sector costero, el hermetismo domina. Oficialmente no hay imputados y los autores permanecen sin identificar. Extraoficialmente, se desliza que la víctima contaría con antecedentes y que era conocida en el barrio.

Sin embargo, a la hora de aportar datos concretos, reina el mutismo. “Nadie vio nada”, dicen algunos. “Nadie escuchó nada”, aseguran otros. La investigación, ahora, intentará reconstruir los minutos previos al ataque y determinar si se trató de un ajuste de cuentas u otra hipótesis criminal.