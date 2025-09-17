Durante una transmisión de Qué Tupé, programa que se emite en vivo a través de El Trece Prende, Charlotte Caniggia envió un mensaje directo a Wanda Nara, en un tono presuntamente amistoso y a modo de consejo. Junto a su compañero Enzo Aguilar, la mediática estaba intentando adivinar si algunos hechos de la farándula eran verdaderos o falsos.

“Wanda Nara se enojó con Icardi por el día de las infancias. ¿Verdadero o falso?”, consultó Enzo, a lo que Charlotte respondió: “Falso, ¿no? Falso... No vi nada yo de esto". A su pesar, su colega la corrigió: “Verdadero”.

Fue en ese momento, cuando Caniggia comenzó a disparar su consejo dirigido especialmente a Wanda Nara, con el fin de que encuentre el amor y una vida más armoniosa que la que lleva actualmente. “Si soy la amiga de Wanda, le diría: ‘Amiga, andate a Dubai, empezá una vida nueva, lejos de los medios. y quizás puedas conseguir el amor, puedas tener una vida tranquila’”.

Enzo Aguilar la interrumpió instantáneamente al preguntar: “¿Wanda lejos de los medios?“, sin imaginarse semejante escenario, después de décadas de polémica tras polémica. Sin embargo, la hija del Pájaro Caniggia retrucó: ”Estaría bueno". De todas maneras, su compañero le dio su punto de vista: “Pero Wanda es una construcción de los medios. Wanda no puede vivir sin los medios. No puede”, sostuvo fervientemente.

Charlotte, lejos de cambiar de opinión, sostuvo su punto de vista: “Sería mucho mejor porque con todos los escándalos...”, comenzó, aunque Enzo volvió a decirle: “Pero a ella le encanta. Ella no puede vivir sin”. Ahora sí, la influencer se alineó con el discurso de su colega: “Le gusta. Sí, si no, se hubiese ido. Yo sabés cómo: Me voy, me voy”.