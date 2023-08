El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las críticas que se generaron en su contra por parte de políticos, activistas y usuarios de redes sociales, luego de que en la conferencia mañanera de ayer evitó posicionarse sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, al pretender que no escuchó la pregunta de los reporteros y contar un chiste.

En su conferencia mañanera de hoy, López Obrador argumentó que “fue un invento” el que haya burlado del caso y culpó a los reporteros de no haberlo dejado escuchar la pregunta, supuestamente porque comenzaron a gritar, por lo que acusó que las críticas no tienen fundamento.

“Aclarar lo que ayer que dio pie a una burda manipulación, ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros, ayer, como ustedes les consta, al final de la conferencia ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado, cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron desparecieron en Los Altos de Jalisco, toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo.

“No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No puedo burlarme del dolor y la desgracia. Nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esta manera”, resaltó.

El mandatario aseguró que, por ello, no tiene por qué ofrecer disculpas por su reacción y lamentó la desaparición de los cinco jóvenes, afirmando que ya se está atendiendo el caso; no obstante, insistió en que no le afecta la crítica porque el pueblo es “muy consciente”.

“¿Quiénes son los que le dieron vuelo? Otros aspirantes corruptos. Los mismos de siempre. Los que pertenecen al bloque conservador. Una aspirante a la Presidencia corrupta, otros aspirantes corruptos, y por supuesto, los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios, con honrosas excepciones.

“No tengo por qué ofrecer disculpas, porque simplemente fue un invento y estamos tratando el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes. Pero vienen algunos aquí buscando escándalos y cuando no los encuentran, los inventan. Sin embargo, la gente confía en nosotros, sabe que no somos perversos. No somos como ellos. Por eso, no prevalecerá lo que diga mi dedo. Pueden inventar lo que sea, pero no afectará, porque tenemos un pueblo muy consciente”, puntualizó.

¿Qué pasó en Lagos de Moreno?

Diego Albero Lara Santoyo, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Dante Cedillo Hernández y Uriel Galván González, de entre 19 y 21 años de edad, desaparecieron luego de que los cinco se reunieron para asistir juntos a la Feria Lagos de Moreno 2023.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía de Jalisco, los jóvenes se verían con una sexta persona, pero nunca llegaron a la feria.

Sus familiares los reportaron como desaparecidos el 12 de agosto y dos días después, se difundió una fotografía en la que presuntamente se puede ver a los cinco jóvenes golpeados, maniatados e hincados, así como un video en el que se ve varios de ellos inconscientes, mientras que uno está golpeando a otro, posiblemente tras haber sido obligado por sus captores.

¿Cómo evadió AMLO la pregunta sobre la desaparición de los jóvenes en Jalisco?

Al concluir La Mañanera del16 de agosto, López Obrador fue cuestionado por decenas de reporteros sobre el caso, quienes incluso gritaron varias veces: “¡Los jóvenes de Lagos de Moreno!”, “¡Jalisco!”, pocos segundos después de que el presidente dijo su clásica frase de “vámonos a desayunar”, para finalizar su conferencia.

Mientras los periodistas lo cuestionaban a gritos sobre el tema, el mandatario se regresó al estrado y comenzó a hacer ademanes para indicar que no escuchaba, colocando sus manos atrás de sus orejas e inclinando la cabeza hacia al frente.

En pocos segundos, López Obrador se acercó al micrófono y contó un chiste que presuntamente le contaron el día anterior sobre fingir sordera.

“Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, dijo entre risas.

La reacción del presidente generó críticas por parte de políticos, entre ellos Xóchitl Gálvez, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, de la coalición PAN, PRI y PRD, quien acusó a López Obrador de no tener empatía con los familiares de los jóvenes desaparecidos.