Isabel Macedo y su esposo Juan Manuel Urtubey viajaron a Europa para asistir al matrimonio de unos amigos. Durante su estancia, la pareja también disfrutó de momentos de descanso, dedicando tiempo a relajarse en la playa bajo el sol del verano europeo. Recientemente, la actriz compartió un video de esos días que ha causado sensación entre sus seguidores.

El miércoles, a través de su cuenta de Instagram, seguida por más de dos millones de personas, Macedo compartió un clip donde se les ve bailando junto a su esposo en un encantador pueblo italiano. La banda sonora elegida para la secuencia fue la canción “La vita e bella” del grupo Café Voyage. En tan solo cinco horas desde su publicación, el video ha superado las 200 mil reproducciones, acumulando más de 6,500 likes y una decena de comentarios.

Entre los mensajes de sus seguidores destacan: “Exceso de dulzura, exceso de complicidad, exceso de amor, exceso de compañerismo… son todo lo que está bien”, “Son la perfección”, “Qué bonito es verlos así, tan enamorados como el primer día y siempre”, entre otros elogios. Juan Manuel Urtubey también dejó su comentario: “Amor de mi vida”, acompañado de un corazón.

Además de este video, Isabel compartió varias fotos del día del matrimonio de sus amigos, donde ambos lucieron elegantes. En una de las imágenes se puede ver a Urtubey con un smoking negro y a ella con un vestido de seda adornado con bordados, piedras y texturas.

Aunque ya están de regreso en Buenos Aires junto a sus hijas, Macedo ha dejado inmortalizados varios momentos de su escapada romántica en Italia en su feed de Instagram. Desde Taormina, en la costa este de Sicilia, compartió: “Ti amo. Primera vez en el Mar Jónico”, acompañando una foto donde aparece con bikini, gafas de sol y gorra, disfrutando de un helado para combatir el calor.

Durante su breve pero encantadora estancia en Europa, Macedo no se alejó del mar, aprovechando para darse refrescantes chapuzones. Documentó estos momentos no solo con fotos sino también con videos de sus zambullidas. Su publicación ha generado gran impacto en las redes sociales, recibiendo comentarios como: “Siempre bella y elegante”, “Isabel, no pasan los años para ti, cada vez más hermosa”, “Taormina te ama y te sienta muy bien”, entre otros halagos y recomendaciones turísticas para su estadía en Europa.

Es importante mencionar que recientemente, antes de este viaje, Isabel Macedo estuvo completamente dedicada a su nuevo papel en Margarita, el spin-off de la serie de Morena, donde interpreta nuevamente a la villana que interpretó hace dos décadas en Floricienta. Su retorno a la televisión la ha llenado de emoción, como expresó en sus redes sociales: “No puedo dejar de llorar al ver videos e imágenes de estos 20 años desde Floricienta y todo lo que está por venir”.