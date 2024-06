Durante las últimas horas, Juliana Scaglione fue duramente cuestionada a raíz de unas declaraciones que hizo dentro de Gran Hermano (Telefe). Si bien es una de las favoritas del público, en esta oportunidad la concursante superó los límites del ciclo y varios televidentes se mostraron indignados con su actitud.



Es que la participante hizo un comentario repudiable en referencia a los enfermos de HIV -SIDA. Sus dichos dentro del reality provocaron el enojo de los seguidores del programa y lo trasladaron a las redes, donde no tardaron en opinar al respecto, y hasta etiquetaron al conductor del ciclo Santiago Del Moro para que en la gala aborde el tema con el fin de concientizar sobre la gravedad del asunto. Si bien esto no sucedió, en donde sí se abordó fue en A la Barbarossa (Telefe) y no dejaron pasar la desafortunada frase que dijo Furia.

“Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”, comenzó diciendo la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa.

Por su parte, Analía Franchín sumó: “A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, aseguró la panelista quien se mostró indignada con Juliana: “Furia, atrasa. Entiendo que en los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia diga ahora ‘¿qué tengo? ¿HIV?’. No”.

Puede interesarte

“Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, insistió Analía muy enojada por las declaraciones de la participante.

En tanto, Franchín concluyó: “Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo”, remarcó sacando el foco en ella sino apuntando a sus dichos: “Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, como si fuera un agravio”, cerró la comunicadora.

Cabe destacar que además de la panelista de Telefe, desde la cuenta oficial de X de la Fundación Huesped publicaron un hilo refiriéndose al tema. ”Ey, nos estuvieron pidiendo que tiremos data sobre #VIH. Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización. Acá te dejamos algunos datos claves para tener en cuenta”, comenzaron diciendo a raíz de los dichos de Furia dentro del reality.