Con el objetivo de cumplir con las exigencias de Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana, las celebridades intentan controlar la ansiedad al momento de preparar sus recetas. Sin embargo, esto no siempre se logra. Ese fue el caso de Damián De Santo, quien cruzó a Wanda Nara cuando la conductora quiso hablarle durante la prueba.

Tras la eliminación de Karina Jelinek y Javier Calamaro, los participantes del reality comenzaron una nueva instancia con un complejo desafío: lingotes de brownie. Ante la expectativa de las celebridades, Nara explicó: “Hoy tienen que hacer seis lingotes de brownie, con una crema de mango y maracuyá, que después van a tener que bañar con chocolate y avellanas. Además, decorarla y ponerles tres mitades de avellanas tostadas”.

En esa línea, Christophe recomendó: “Atentos con la cocción de brownies, porque si se pasa van a estar secos, y si está crudo no se pueda armar el lingote”. Betular también contribuyó con una ayuda: “El corte tiene que ser perfecto, el lateral tiene que ser recto porque si no les va a dificultar el bañado”. De esta manera, los participantes comenzaron la prueba, para la cual tenían dos horas.

Mientras las celebridades se apuraban por hornear, batir y preparar los brownies, el jurado debatía la importancia de la prueba. “Vienen muy bien las pruebas técnicas, pero para mí esto va a ser una bisagra, hoy pasamos a otro nivel”, comentó Betular. De igual manera, Krywonis afirmó: “Hoy tenemos una prueba de Bake Off muy arriba”.

En ese clima de tensión, las celebridades no podían ocultar su preocupación y sus gestos de nerviosismo. Justamente, en ese clima de trabajo, Wanda Nara se acercó a Damián De Santo para consultarle cómo estaba. Lejos de responder con gracia, el actor comentó con ironía: “Si no te jode, estoy medio complicado, andá a hacerle la nota a otro. No te rías, te estoy hablando en serio. Me está yendo mal. Hacele a Callejero (Fino), que te divierte tanto”.

Sin salir de su buen humor, la conductora expresó: “Estás con la peor (energía), se te va a cortar la crema”. Al darse cuenta de la broma que De Santo quería hacerle a la empresaria, Vero Lozano se acercó a su compañero, sin embargo, este contestó con bronca al verla: “¿Vos estás muy relajada con la m…que estás haciendo?. Luego, ante la cámara, Lozano explicaría por qué se acercó en ese contexto: “Me daba pena Wanda, porque estaba entrando como un camión”.

Al escuchar la reacción del participante, la influencer preguntó: “¿Estás celoso de Callejero?”. Fue entonces cuando De Santo no pudo sostener más tiempo su personaje y explotó en risas. Así, el participante y la conductora se abrazaron. “Era una broma chicos”, comentaría luego ante la cámara el actor de Amor mío.

Al final de la prueba, el jurado eligió los mejores brownies y determinó que Ángela Leiva (12°), Damián de Santo (11°) y Gastón Edul (10°) fueron quienes tuvieron el peor rendimiento. Los aplausos se los llevó Cami Homs, que fiel a su estilo y a la prolijidad de su trabajo fue destacada como la mejor participante de la prueba. Con este panorama, Wanda anunció la prueba creativa: “Este va a ser un reto creativo, van a poder realizar ese secreto culinario que existe en sus familias. Es el momento para que se luzcan. Para esta prueba le vamos pedir que hagan los horneados tradicionales de la familia. Cualquier ingrediente secreto”.

Uno de los momentos más emotivos del desafío fue cuando el exintegrante de la Selección Argentina de Voley, Marcos Milinkovic, comentó que preparaba una receta familiar. “Es una torta que tiene mucha historia, una Madarska Pita, un postre que hacían su abuela y su mamá compuesta por capas de vainilla, crema de chocolate y cobertura de crema chantilly”, contó Wanda Nara. En ese sentido, el participante expresó: “Es una torta muy simple, la estuve practicando algunas veces con mi mamá, esta es la primera vez que la hago solo, espero que puedan rendirle el mejor homenaje”. Entre lágrimas, el exdeportista abrazó a Maru Botana y luego dijo: “Me relajé, se me cayó alguna lágrima y seguí cocinando tranquilo”.

Tras dos horas de cocina, el jurado evaluó los platos de los participantes. Después de una compleja decisión, Ángela Leiva y Gastón Edul volvieron a quedar en la cuerda floja. Sin embargo, cuando esperaban el veredicto final, la empresaria anunció que ninguno abandonaría la competencia. “Hubo una prueba técnica, pero la prueba creativa hoy tiene un tinte particular ya que cada uno de ustedes expreso con comida un momento o el recuerdo de un ser querido. Lo cual hace muy difícil para nosotros poder juzgarlos de una manera profesional, por eso decidimos que tengan una nueva oportunidad todos”, expresó Damián Betular.