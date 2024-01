La ex Gran Hermano Julieta Poggio comenzó una nueva etapa en su vida: se mudó sola. Y como toda decisión que se toma siempre hay pros y contras.

Disney, en un video que compartió en sus historias de Instagram, enumeró lo que más le gusta de este nuevo proyecto y, obvio, lo que menos le gusta.

“Entre las cosas que más me gustan de estar sola es que estoy con música todo el día, escuchando lo que más me gusta, bailando en tanga”, afirmó la joven de 22 años. “Salgo de bañarme y ando en bolas por todo el departamento. Eso está buenísimo”, aseguró.

Y agregó: “Puedo dejar todo desordenado. Cuando estoy a punto de irme y no sé qué ponerme revuelvo todo, lo dejo desordenado. Cuando llego es todo un quilombo, pero me dan más ganas de ordenar que en mi casa (familiar)”.

También contó la parte negativa: "Estoy comiendo medio para el or… Como que no tengo horarios. No es que me siento a comer, sino como que pico. Siento que estoy comiendo re mal”.

“A la noche me da un toque de miedo. Ayer como que fue la primera noche que dormí sola, sola y me dio un toque de miedo”, sumó la carismática actriz. Por último, al final del video, expresó: "Estoy re bien, re contenta y aprendiendo un montón. Literal”.