Andrea del Boca fue absuelta este jueves por el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) en la causa por presunta defraudación al Estado relacionada con la producción de la novela Mamá Corazón. La actriz, que enfrentaba un juicio iniciado en 2019, no pudo contener las lágrimas al escuchar la decisión del juez Fernando Canero.

El juicio oral comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que se la acusara de haber recibido 36 millones de pesos por protagonizar y producir la ficción. Tras años de investigación y varias audiencias, el tribunal resolvió absolverla.

Absuelta Andrea Del Boca

​Se la acusaba de haber recibido fondos públicos de manera fraudulenta, con un monto de 36 millones de pesos destinados a la producción. La fiscalía solicitó una pena de tres años y medio de prisión. https://t.co/VeUVx03Ysz pic.twitter.com/yKH5O1czyB — 🄰🄼🄱🅁🄾🅂🄸🄽🄾 (@DaniAmbrosino) September 25, 2025

Cuando se leyó el fallo, Andrea del Boca se quebró en llanto.

El tribunal, conformado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, decidió además entregar a la Secretaría de Cultura nacional el material audiovisual completo de todos los episodios de la telenovela.

Al inicio de la audiencia, los acusados pudieron dirigirse al tribunal. Del Boca solo saludó a los jueces y expresó su agradecimiento por el trato recibido, sin hacer más comentarios: “Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No haré ninguna otra manifestación, solo agradecerles”, afirmó.