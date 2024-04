A mediados de septiembre del 2023 Andrea Rincón y quien era su pareja en ese entonces, Mauricio Corrado, se comprometieron tras varios meses de novios. Pero en medio de los preparativos, empezaron a aparecer los primeros indicios de que algo no estaría bien entre ellos. Y en las últimas horas la actriz confirmó que está soltera y reveló porque decidió no casarse.

Un detalle no menor es que hace menos de dos semanas la actriz festejó su cumpleaños rodeada de figuras, colegas y amigos del ambiente pero la ausencia de su novio volvió a encender las alarmas, luego de los rumores de separación que habían circulado a finales del año pasado.

La información trascendió gracias a una nota que Andrea le dio al programa Mundo Flowers de Argentisíma Satelital que conducen Fede Flowers y Betina Capetillo. “Estoy sola, estoy bien. Me costó”, comenzó diciendo la actriz, y sumó: “Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final”.

Rincón no quiso dar muchos detalles de los motivos de separación, pero de todas formas aclaró: “Él sabe absolutamente toda la cuestión, y la traté de remontar hasta el final”, sostuvo y siguió: “No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo”.

“Creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que tenían que ver con otras que no tenían resueltas en mi vida”, se sinceró la actriz. Y concluyó resumiendo esta etapa de su vida con una reflexión: “Creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución”.

Hace unos días Rincón cumplió 39 y decidió celebrarlo a lo grande, junto a familiares y amigos del medio. “Feliz cumple para mí”, escribió Andrea en la publicación que dejó en su cuenta de Instagram y sumó: “Gracias amiga hermana una vez más por este cumpleaños hermoso con tanto amor”, agregó junto a los agradecimientos a quienes organizaron y aportaron su tiempo para que el festejo salga según lo planeado: “A mi familia y amigos por estar siempre ahí firme como rulo de estatua en las buenas y en las malas. Gracias Dios por hacerme la mujer más afortunada y bendecida de este planeta y cuidarme tanto, tanto , tanto. Gracias totales”.

El festejo se dio la noche del pasado sábado 23 de marzo en un salón de fiestas y entre los presentes estuvieron gran parte de los amigos que se hizo a lo largo de los años en los medios, como Nancy Dupláa, Jey Mammon, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Gastón Pauls, Georgina Barbarossa, Juanse, Romina Pereiro, Julieta Ortega y Nito Artaza, entre otros. También fue parte del festejo su familia, tanto su padre Miguel como su abuela y en una larga mesa que en la que se entremezclaron con las celebridades.

La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada, contó con sets list de rock nacional, cumbia y temas de la década del 80, con los que se divirtieron recreando pasos de moda de aquellos años. Para comer, degustaron tapas y disfrutaron de una barra de tragos. Entonces la cumpleañera sopló las velitas, en una gran torta de chocolate decorada con macarrons que, tras los cantitos de rigor, terminó cortando con la mano, para la risa de todos los que la rodeaban.