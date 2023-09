Andrés Calamaro terminó un show en Colombia antes de tiempo y se retiró del escenario sin darle explicaciones al público.

El músico argentino participaba del Festival Cordillera 2023 que se llevó a cabo el domingo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Medios locales informaron que Calamaro se retiró 25 minutos antes de la finalización de su show, lo que generó molestias en el público.

Sin embargo, el propio Andrés Calamaro expresó sus motivos a través de un video publicado en Instagram donde se sinceró con sus fanáticos y llevó tranquilidad sobre su salud.

“Lamento preocupar a mis amigos, compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido. Me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”, expresó.

Y cerró: “No me gusta dar excusas pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera”.

En otra publicación, había escrito: “Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”.

“Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver a dar lo mejor de mí”, publicó.

El cantante explicó que sólo les “faltaban dos canciones y, los bises y el saludo torero”.

“Anoche no tenía más fuelle. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta. Mis disculpas y mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable. No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes. Me corto la coleta. No se encajar una derrota en semejante escenario. Un abrazo”.