Wanda Nara aseguró estar soltera, pero sale a todos lados con su vecino de Nordelta, Martín Migueles, amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

Wanda y Martín fueron juntos a la cancha de River a ver a la Selección argentina, mientras que él también la acompañó este fin de semana al cumpleaños de Zaira Nara y hasta pasó tiempo con las hijas de la conductora durante el show de Lali Espósito.

Quien tuvo oportunidad de conocerlo y de compartir mucho tiempo a su lado fue Andrés Nara, que no dudó en dar su opinión al ser consultado por Intrusos, en la celebración de Zaira.

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“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, aseguró Andrés Nara.

🎂 EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ZAIRA NARA CON AMIGOS Y FAMILIA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/DObmYgZ8f4 — América TV (@AmericaTV) September 8, 2025

“¿Te gusta como yerno?”, le consultaron, pero él al principio dudó y después apoyó lo que decida su hija mayor: “No sé, sí, obviamente. Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea".