La muerte de Silvina Luna se transformó en uno de los sucesos más traumáticos en el espectáculo nacional. Luego de batallar un buen tiempo por los problemas que le causaron las operaciones de Aníbal Lotocki, la querida famosa murió hace casi un año. Ahora, Ángel de Brito, hizo un reclamo público por la falta de datos sobre la autopsia a Silvina.

Todo surgió cuando en LAM, se estaba tocando el tema del doctor Pérez Latorre, y toda la polémica que se generó en torno a él. Aprovechando el momento, Ángel recordó que todavía no se conocen las conclusiones de la Autopsia de Silvina Luna, mencionando un aterrador dato sobre la salud de su amiga.

Exactamente, Ángel de Brito dijo: «Es extrañísimo que no esté la autopsia de Silvina Luna. No puede ser que la autopsia de Silvina Luna aún no tenga resultados. Que me disculpe Ezequiel, el hermano, pero Silvina tenía todo el cuerpo duro porque se le iba endureciendo por el material que le pusieron».

Se debe tener en cuenta que los resultados deberían estar hace mucho tiempo, creciendo las sospechas sobre un posible encubrimiento. La información es muy necesaria para terminar de esclarecer el motivo de la muerte de la famosa, de una forma concisa y precisa.

En sus últimos años de vida, Silvina Luna se encargó de ir contra Aníbal Lotocki, siendo una de las impulsoras de las múltiples denuncias que vendrían después. En todo este tiempo, los familiares de Silvina no se detuvieron, buscando justicia de la misma manera que lo hacía ella.