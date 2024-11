A pesar de una campaña en su contra, la cantante fue galardonada por Glamour con el Regional Music Award y su emotivo discurso, la joven agradeció a las mujeres que abrieron camino en el regional mexicano.

Ángela Aguilar, de 21 años, recibió el reconocimiento en la categoría de Regional Music Award en la ceremonia de "La Mujer del Año", organizada por la revista Glamour. Aunque hubo una campaña para que no se le otorgara el galardón, la cantante asistió a la premiación en compañía de su esposo, Christian Nodal. Ambos decidieron no desfilar por la alfombra roja, evitando así las entrevistas y buscando mantener un perfil discreto.

Durante su discurso de agradecimiento, Ángela rindió homenaje a las mujeres del regional mexicano, especialmente a su abuela Flor Silvestre, quien también fue una de las grandes exponentes del género. "Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche", expresó Aguilar.

Visiblemente emocionada, la cantante también dedicó unas palabras a todas las jóvenes que sueñan con hacer carrera en la música: "Para todas las niñas que nos están viendo, lo repito: que no apaguen su voz. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida, y me llevo esto como uno más que, como decían muchas de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajar es para hacerlo. Muchas gracias".

Además de Ángela Aguilar, la ceremonia también honró a otras destacadas mujeres, incluyendo a Dulce María, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Galilea Montijo, y las influencers Lesslie y Karen Polinesia, quienes, al igual que la mexicana, dedicaron su reconocimiento a las mujeres y niñas que buscan un lugar en sus respectivos campos.