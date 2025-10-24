Dos personas son buscadas intensamente tras haberse extraviado este jueves en el volcán Lanín, en el sur de Neuquén.

El operativo de rescate se desarrolla en una zona no habilitada y de difícil acceso, justo cuando se espera el ingreso de un frente frío con nieve y viento blanco que podría complicar las tareas.

Según informaron las autoridades del Parque Nacional Lanín, se activó el protocolo de emergencia luego de que se reportara la desaparición de dos personas en la cara sur del volcán. En el lugar trabajan 20 agentes del parque, rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa, en condiciones de alta montaña y baja visibilidad.

El pronóstico para las próximas horas es adverso: se prevé nevadas intensas y viento blanco, lo que podría demorar el avance de los equipos y poner en riesgo la seguridad de los rescatistas.

En la publicación realizada en la cuenta de Facebook del Parque Nacional Lanín, los mensajes de reprobación para los montañistas se multiplicaron. En varios comentarios, exigieron multas para las personas perdidas por efectuar la excursión en un lugar no permitido o, en su defecto, que abonen los gastos del operativo de rescate.

Un antecedente dramático

Hace casi un año, una situación similar conmocionó al Parque Nacional Lanín, cuando un militar de 71 años quedó varado en plena montaña. Fue en noviembre pasado, en el imponente volcán de 3776 metros de altura, mientras intentaba llegar a la cima.

El hombre quedó detenido a 2250 metros de altura, y recién a las 4 de la madrugada, con una temperatura de 11 grados bajo cero, los brigadistas lograron encontrarlo con vida. Según el parte oficial, había sufrido fuertes dolores abdominales que le impidieron continuar el ascenso.

El operativo desplegó dos cuadrillas de la Central ICE de Junín y San Martín de los Andes, que realizaron un ascenso de emergencia hasta el refugio donde se encontraba el militar.