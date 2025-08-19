La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) difundió una advertencia preventiva por la posible contaminación con gusanos en envases de tomate triturado de una marca.

El organismo, en un comunicado, argumentó que la alerta tiene “el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos”.

La ANMAT sumó en el parte informativo que, “al microscopio, se trataría de Microstomum sp”, una especie de gusano plano.

La alerta surgió luego de que familias del partido bonaerense de Rojas recibieran productos de la marca Morolio a través de la distribución en escuelas.

El organismo puntualizó que se trata de “tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, peso neto 500g, RNPA N° 13-061695, lote L25114 (vto. abril 2027), elaborado por Marolio SA, Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, RNE N° 13010369, producto de Mendoza".

Recomendación a los consumidores y exhortación a los comerciantes

La ANMAT recomendó a la población que se abstenga de consumir productos de ese lote y que se comunique con la autoridad sanitaria local, ya sea municipal o provincial.

Asimismo, exhortó a los comerciantes a cesar la comercialización del producto y a contactar a sus respectivos proveedores.

Por último, el organismo puntualizó que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) puso en conocimiento a las autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza, donde se elabora el artículo y distribuye con tránsito federal, y Buenos Aires “a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”.